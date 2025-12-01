µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ÈÅòÀõÂçÆâÌî¼ê¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î£É£Í£Í¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£ÇÁª¼ê¡ßÌîµå¹¥¤­·Ý¿Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÇú¾Ð¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ½ªÈ×¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç°ìÈÖºÇ¸å¤Ë²Î¤¦¶Ê¡¢Íî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë²Î¤¦¶Ê¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£½Ï¹Í¤·¤¿´ßÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤«¤ê¤æ¤·£µ£¸¤Î¡Ë¥¢¥ó¥Þ¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÅòÀõ¤Ï¡Ö£Å£Ô¡½£Ë£É£Î£Ç¤Î¥®¥Õ¥È¤Ç¤¹¡×¤È¡È¾¡Éé¶Ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£