ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値154.96高値156.24安値154.67 157.48ハイブレイク 156.86抵抗2 155.91抵抗1 155.29ピボット 154.34支持1 153.72支持2 152.77ローブレイク ユーロ円 現値180.34高値181.29安値180.14 182.19ハイブレイク 181.74抵抗2 181.04抵抗1 180.59ピボット 179.89支持1 179.44支持2 178.74ローブレイク