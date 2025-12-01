各国の長期金利（NY時間09:07）（日本時間23:07）（%） 米2年債 3.516（+0.027） 米10年債4.073（+0.060） 米30年債4.733（+0.070） ドイツ2.747（+0.058） 英国4.492（+0.052） カナダ3.219（+0.071） 豪州4.554（+0.040） 日本1.865（+0.059） ※米債以外は10年物