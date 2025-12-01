2025年12月1日、室蘭警察署は、室蘭市に住む無職の男(91)を公務執行妨害の容疑で逮捕しました。男は1日午後3時半ごろ、室蘭市高砂町2丁目の路上で、警察官に対して脅迫したうえ、パトカーを蹴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、1日午後3時すぎ、パトロール中の警察官が、路上で“立ち小便”をしていた男を発見しました。警察官が、男に身分証明書の提示などを求めたところ、男が怒りだし「