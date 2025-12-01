「嫌われたくないから、言葉にするのが怖い…」そんな“奥手男子”の本気は、ときにとても分かりづらいもの。でも実は、彼らなりのペースで精一杯の愛情を示していることがあるんです。そこで今回は、そんな奥手な男性が“実は本気”のときに見せる行動を紹介します。約束を「守る」よりも、むしろ“前倒し”する奥手な男性ほど、言葉より行動で本気を表します。その代表が「時間」と「約束」への誠実さ。約束した時間より少し早く