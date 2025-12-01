三重・四日市西警察署 三重県菰野町の御在所岳で行方不明になっていた54歳の男性が遺体で見つかりました。警察は、男性が滑落した可能性があるとみて調べています。 亡くなったのは、愛知県みよし市に住む会社員の男性（54）です。 警察によりますと、男性は11月29日早朝、三重県菰野町の御在所岳に単独で入ったとみられ、30日午後3時46分ごろ、男性の妻から「登山に行った夫が帰宅しない」と通報がありました。 警察や消