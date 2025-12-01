１日、２０２５年「中国を読み解く」国際会議の開会式で、基調演説を行う李書磊氏。（北京＝新華社記者／張領）【新華社北京12月1日】中国広東省広州市で1日、2025年「中国を読み解く（読懂中国）」国際会議の開会式が開かれ、李書磊（り・しょらい）中国共産党中央政治局委員・中央宣伝部長が基調演説を行った。