キリンビールと日清製粉ウェルナは１日、パスタ製造時の端材などを使ったビール風味の発泡酒を数量限定で販売すると発表した。廃棄される食材を活用した「アップサイクルビール」として売り出す。主原料の大麦を、一部パスタに置き換えた。端材や、輸送時に包装が傷ついて販売できなくなったパスタ計１００キロ・グラムを粉末にして活用している。発泡酒「イタリアンレッド〜トマト＆パスタ〜」（３５０ミリ・リットル入り税