Xiaomiに続いて、OPPOもiPhoneと真っ向勝負することになりました。詳細は以下から。◆OPPOまもなくスマホ4機種を一挙発売へ海外メディアの報道によると、タイの認証機関「NBTC」においてOPPOの最新スマホたちが確認されたそうです。これは発売が迫っていることを意味するもの。早ければ以下の4機種について、年内発売が視野に入るとみられます。・Reno 15 (CPH2825)・Reno 15F (CPH2801)・Reno 15 Pro (CPH2813)・Reno 15 Pro Max