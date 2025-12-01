Image: Amazon みんなの食卓でありたい松屋。牛めしを注文すると付いてくる温かい味噌汁も含めて今まで何度も救われてきましたが、あの松屋の牛めしをお求めの皆さん、Amazonのブラックフライデーセールは今日までですよ。冷凍庫とお腹を牛めしで満たさないか？ Image: Amazon いよいよ本日23時59分をもって終