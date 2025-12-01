µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¡¦¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡££Ñ¡õ£Á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¤Ã