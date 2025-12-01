11月30日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）で、「浮気はせんけどBarキスはしたい」というノブの“願望”を叶えるためのロケ企画「千鳥に教えたいBarキスロケハン」を実施。東京・港区の会員制バーなどに潜入した。番組は今回、「浮気はせんけどBarキスはしたい」というノブの“願望”を叶えるためのロケ企画「千鳥に教えたいBarキスロケハン」を放送。ピン芸人・野田ちゃんが、ノブが“Barキス”できる場所を