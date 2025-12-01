１１月２４日、一般開放された鵝嶺桟橋で写真を撮影する、世界各地からの観光客。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶12月1日】中国重慶市にある半山崖線歩道でこのほど、遊歩道の「鵝嶺桟橋」が一般開放された。全長460メートル、幅3メートル、最高地点は地上28メートルで、自然の断崖に沿って建てられている。鵝嶺公園と仏図関公園を結び、独特な川の景観を持つことから同市の観光の新たなランドマークとなっている。１１