中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月1日】フランスのマクロン大統領は、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、3〜5日の日程で中国を国賓として訪問する。中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日の記者会見で、マクロン氏訪中への中国側の期待を次のように表明した。マクロン大統領が中国を国賓として訪問するのは4回目であり、昨年の中仏国交樹立60周年で習主席が国賓として歴史的なフラ