2025年12月1日（月）より、貝印株式会社からサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」がデザインされた「ファンデーションが染みこみにくいパフ™」が新発売！このパフは、耐油性・耐摩耗性に優れた外側スポンジと弾力性のある内側スポンジを採用した多層構造で、少量のファンデーションでもしっかりメイクが可能です。ふわもち感触で伸ばしやすく、自然な仕上がりに。 マイメロディ＆クロ