米グーグルの地図サービス「グーグルマップ」の口コミ欄で、宮城県内の小児科医院が、競合医院の院長から最低評価の「星一つ」を付けられたことを巡る損害賠償請求訴訟の判決が仙台地裁であった。営業権の侵害などを主張した原告の請求は棄却されたが、地裁は、被告の投稿を「原告の医院の評価を下げ、優位に立とうという不当な目的があったと推認できる」と指摘した。口コミ欄が消費行動における重要な根拠となる中、同業者か