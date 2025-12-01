卓球の元日本代表で３大会連続五輪メダリストの石川佳純さん（３２）が１日、フジテレビ「ぽかぽか」に生出演。「バラエティーの生放送は初めてなので、すっごい緊張してます」と口にしながらも、最近習い始めた料理や、現役を引退してはまりまくっているスキーなどについて自然体で滑らかに語った。引退後はスポーツを応援することの楽しさを改めて感じているそうで、個人的には「アルカラス選手が大好きで」と男子テニスの世