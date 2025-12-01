インドネシアのスマトラ島で豪雨による被害が拡大し、少なくとも600人以上が死亡、400人以上が行方不明になっています。インドネシア西部のスマトラ島では先月下旬からおよそ1週間豪雨が続き、広い範囲で洪水や土砂崩れが発生しました。ロイター通信によりますと、これまでに少なくとも604人が死亡し、464人が行方不明になっています。また災害当局によりますと、2万8000戸以上の住宅が被害を受けたということです。この豪雨による