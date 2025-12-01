夫の嘘つき…！あまりにも言ってたことと違って、虚しくなってしまうほど。しかも仕事して帰ってきたならまだしも、飲み会って…。しかもこの後、妻は夫にだけでなく、義両親にも裏切られてしまうのです…。＞＞【まんが】義実家に期待は禁物？(ウーマンエキサイト編集部)