Image: akebims こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今回ご紹介する「SYANTO Ring V3」は、スマホの「背面をフリーにする」という画期的な発想から生まれた、底面装着型のフィンガーループ。スマホの美しさを損なうことなく、快適なホールド感と安心感を提供してくれます。身体の専門家が着目した「吊るす」という新発想