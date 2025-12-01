【ナイロビ共同】コンゴ（旧ザイール）の保健当局は1日、中部カサイ州で感染が判明したエボラ出血熱を巡り、2カ月以上新規患者が確認されず、終息したと発表した。計64人が感染し、45人が死亡した。ロイター通信が伝えた。8月下旬に致死率の高い「ザイール株」の患者が入院して感染が明らかになった。コンゴ政府が世界保健機関（WHO）と協力して拡大抑止を進めてきた。コンゴでは過去にもエボラ熱発生が相次いでおり、2018〜20