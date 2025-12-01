【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比1円41銭円高ドル安の1ドル＝154円72〜82銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1637〜47ドル、180円13〜23銭。日銀の植田和男総裁の発言を手掛かりに日銀による早期の追加利上げ観測が拡大。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。