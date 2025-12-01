１月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、国土交通省は下水道法を改正し、下水道の老朽化の状態を診断する新指標を導入するなど、定期調査を強化する方針を固めた。調査対象を陥没リスクの高い管路だけでなく、事故時の社会的影響が大きい重要管路にも拡大する。改正法案を来年の通常国会に提出する方針。現行の定期調査は、腐食の恐れが大きい管路を対象に５年に１回以上の頻度で行われている。老朽化の診断には、日本