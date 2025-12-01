中国科学院高能物理研究所(IHEP)が主導する国際共同プロジェクトである江門地下ニュートリノ観測所(JUNO)が、建設完了からわずか2カ月という短期間で最初の物理結果を発表しました。中国南部の広東省にある丘陵地帯の地下700メートルに建設されたこの巨大な実験施設は、これまでの実験精度を大きく凌駕する成果を上げ、素粒子物理学における長年の謎を解明するための重要な一歩を踏み出しました。[2511.14593] First measurement o