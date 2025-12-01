巨人・岸田行倫捕手が１日、東京・文京区のＩＭＭシアターで行われた「Ｇ選手×野球好き芸人スペシャルトークスタジアム」に湯浅大内野手と出演した。ＭＣの麒麟・川島らと軽快なトークで場内を沸かせた背番号２７。捕手としてリードをしていて楽しい投手を問われると、岸田は「グリフィンとか楽しかったです。試合前のミーティングで結構話すんですけど、試合の中でグリフィンも投げようと思ってた球を（サインに）出してく