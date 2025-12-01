無印良品を展開する良品計画は、アスクルがサイバー攻撃を受けた影響で停止していたネットストアでの販売を一部商品で再開したと発表しました。無印良品のネットストアは通販大手・アスクルの子会社に配送の一部を委託していたため、アスクルがサイバー攻撃を受けた今年10月19日から販売などを停止していました。良品計画によりますと、セキュリティ体制の見直しや安全性の確認を実施し、きょうからネットストアでの販売を一部商品