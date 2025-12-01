近鉄、中日、ＤｅＮＡなどで活躍した中村紀洋氏がユーチューブの「ピカイチ名古屋チャンネル」に中日ＯＢの荒木雅博氏と出演し、山井−岩瀬のパーフェクトリレーで５３年ぶりの日本一を飾った２００７年の日本シリーズ第５戦の試合中に考えていたことを振り返った。「５番・三塁」でスタメン出場していた中村氏は「まずエラーしたろうと思ってましたね。パーフェクトでしたから。ノーヒットノーランならいいだろうと」と回想。