今季のプレミアリーグでは13試合を終えて2位につけているマンチェスター・シティ。昨季は絶不調のシーズンを過ごしたが、2度の大型補強を経てチームを立て直しつつある。直近のリーグ戦ではホームにリーズを迎えて3-2の勝利。2-0から2-2に追い付かれてしまったが、後半アディショナルタイムにフィル・フォーデンが勝ち越し弾を挙げ、チームを勝利に導いた。フォーデンはこの試合で先制点も挙げており、プレミアでは今季初の2ゴール