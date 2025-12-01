マンチェスター・シティが冬の移籍市場でアタッカーの獲得を検討しているようだ。『THE TIMES』によると、ターゲットはボーンマスでプレイするガーナ代表のアントワーヌ・セメンヨ。25歳のFWで、ポジションはサイド。ユーティリティ性があり、両サイドだけでなくCFでの起用も可能だ。セメンヨには今冬の移籍市場、最初の2週間で有効な6500万ポンド(約131億円)の契約解除金が設定されており、シティはこれを行使すべきか真剣に検討