ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の孫正義会長兼社長は１日、米半導体大手エヌビディアの全株式を約５８億３０００万ドル（約９０００億円）で売却した理由について、「（米）オープンＡＩへの投資資金が必要だった」と説明した。東京都内で開かれた国際会議に登壇した孫氏は、エヌビディア株について「１株たりとも売りたくなかった」と振り返り、人工知能（ＡＩ）分野への投資に資金が必要なため、「泣く泣く売った」と心情を