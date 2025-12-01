ＥＮＥＯＳ野球部のコーチに就任した元横浜ＤｅＮＡの三上さん（資料写真）社会人野球のＥＮＥＯＳは１日、プロ野球２軍公式戦に参戦しているオイシックスを今季限りで退団した元横浜ＤｅＮＡの三上朋也氏（３６）がコーチに就任したと発表した。ＪＸ−ＥＮＥＯＳ（現ＥＮＥＯＳ）から２０１４年にドラフト４位で横浜ＤｅＮＡに入団。主に中継ぎとして活躍した後、２３年に巨人入りし、２４年からオイシックスでプレーしていた