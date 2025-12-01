１日午後８時２５分頃、千葉県浦安市舞浜の東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで、「宴会場でパーティー中に男が侵入した」と１１０番があった。男はリュックサックから包丁のようなものを取り出して見せた後、逃走したという。けが人はいなかった。浦安署が男の行方を追っている。