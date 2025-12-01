佐賀県警唐津署は1日、唐津市の60歳代女性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金402万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月27日、被害者の携帯に通信事業者を名乗る男から電話があった。「あなたの名前で携帯電話が契約されており、その携帯で迷惑メールが送られている」「通話状態のまま＃110を押せば捜査している警察につながる」などと言われ、＃110を押したところ、警