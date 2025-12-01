£Î£È£Ë¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¤¬£±Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ìÊ¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤ÎÁ°ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¸åÆ£µ×Èþ»Ò¡Ê£µ£±¡Ë¡££²£±ºÐ¤Ç£Æ£±¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¢¥ì¥¸»á¤È·ëº§¤·¡¢£³¿Í¤Î»Ò¶¡¡Ê£±½÷£²ÃË¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Öºß½»¡£¥í¥±¤Î£±½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö»þº¹¤Ü¤±¤È¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ¡¹¤¢¤¯¤Ó¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð´é¡£µ¤¼è¤é¤Ì¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ç¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡Ö¤¦¤ï¡Á¤Ã¡ª¡×¡Ö¥­¥ã¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¡Á¤¹