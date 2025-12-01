今夜（1日夜）、東京ディズニーシーのホテルミラコスタの宴会場に包丁のようなものを持った男が侵入し、その後、逃走しました。けが人などはいないということです。警察によりますと、今夜、東京ディズニーシーのホテルミラコスタの関係者から、「男が20センチくらいの包丁を持って突然、侵入してきた」と110番通報がありました。警察によりますと、男は宴会場に侵入、その後、出入り口から逃走し、けが人などはいないということで