巨人・高梨雄平投手が１日、東京・文京区のＩＭＭシアターで行われた「Ｇ選手×野球好き芸人スペシャルトークスタジアム」に浅野翔吾外野手と出演した。お笑い芸人らと共に軽快なトークで場内を沸かせ続けた左腕。チームの差し入れについての話題になり、「だいたい（岡本）和真が美味しいものを差し入れしてくれるので、今日は何かなと思いながら」と裏話を明かした。続けて、岡本の差し入れの具体例を聞かれ、「おしゃれ