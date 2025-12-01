ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第２２戦スカパー！・ＪＬＣ杯競走」は３０日、予選３日目が行われた。藤原仙二（２２＝滋賀）は予選ラストの４日目５Ｒ、６コースから４着とまずまず。セット交換が奏功し１４位で予選を突破した。「出足がいい。直線は整備でマシになったと思う。ただスリット近辺は普通あるけど、バックでの足が足りていない感じ。そこを求めていきたい」とさらなる底上げを狙う。２０２６年前期適