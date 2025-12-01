巨人の坂本勇人内野手が１日、都内のユナイテッド・シネマアクアシティお台場で「プレミアムトークショー」に出席した。「２１歳以来」というトークショーは、軽妙な“坂本節”全開で大盛り上がりとなった。一問一答コーナー。生まれ変わったらなりたいのは、という質問には「大谷翔平」と即答。「昔からすごいとは思っていましたけどこの１、２年はやばいですね。日本人選手で、アメリカであれだけホームランを打てるのは」