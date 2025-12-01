タレントの坂下千里子（49歳）が、12月1日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。朝ドラのオーディションを受けたことが「あります、何回も。全落ちしてますけど」と語った。この日、番組のゲストに連続テレビ小説「ちゅらさん」（2001年／NHK）のヒロインでブレイクした女優・国仲涼子（46歳）が出演。朝ドラの話をしていく中で、坂下は「朝ドラのオーディションなんて、みんな出たいんですよ。みんな前