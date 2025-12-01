こちらは、惑星状星雲「NGC 6302」の全体像。さそり座にあるNGC 6302は、その姿から「バタフライ星雲（Butterfly Nebula）」とも呼ばれています。【▲ ジェミニ南望遠鏡が観測した惑星状星雲「NGC 6302」（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab