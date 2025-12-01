国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長（共同）【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC）の締約国会議が1日、オランダ西部ハーグで始まり、トランプ米政権がICCの裁判官や検察官に制裁を科す中、赤根智子所長は「われわれはいかなる圧力にも屈しない」と演説した。戦争犯罪などを裁くICCの任務遂行に向けた決意を表明した。米国は、パレスチナ自治区ガザ情勢を巡りイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出したICCに反発。これ