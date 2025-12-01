【劇場版 僕の心のヤバイやつ】 2026年2月13日全国公開 メインビジュアル 【拡大画像へ】 「劇場版 僕の心のヤバイやつ」のメインビジュアルと、本予告が12月1日に公開された。 本作は、TVアニメシリーズ「僕の心のヤバイやつ」を市川視点で再編集。TVでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や“山田との特別な瞬間”が完全新作映像とし