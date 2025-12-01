日本代表DF板倉滉が所属するアヤックス対フローニンゲンが、ゴール裏での花火や発煙筒の影響を受けて中止となった。英『BBC』が伝えている。30日にアヤックスのホームで行われたフローニンゲン戦。板倉も先発出場を果たした一戦となったが、前半6分でアクシデントに見舞われる。ゴール裏で大量の花火や発煙筒が点火され、バス・ナイフイス主審は選手たちをすぐさまピッチから避難させた。この花火は、アヤックスのウルトラス集