ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、パーカーやボクサーパンツなどの新商品の販売を開始した。【パーカー】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.【ボクサーパンツ】ミリオンゴッド-神々の凱旋-天空の扉【LEDキーホルダー】アレックス ブライト【ステッカー】アレックス ブライト【アクリルキーホルダー】7図柄＋キャラ(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT