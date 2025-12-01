新生ゼロワンは１日、５日の東京・新宿フェイス大会で開幕する「風林火山２０２５」タッグトーナメントの優勝チームを、インターコンチネンタルタッグ王者として認定すると発表した。同王座は歴代王者に大谷晋二郎＆田中将斗、橋本真也＆小川直也などそうそうたる名前が並ぶ、ゼロワン伝統のベルト。ヤス久保田、ヒデ久保田組が保持していたが、ヒデの負傷により１０月に返上された。現在は空位となっており、同タッグトーナメ