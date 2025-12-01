（資料写真）１日午後８時５０分ごろ、海老名市上今泉２丁目のＪＲ相模線の海老名−入谷間の踏切（警報機・遮断機あり）で人身事故が起きた。ＪＲ東日本横浜支社によると、同線は原当麻−海老名間で上下線の運転を見合わせていたが、午後１０時４５分ごろに再開した。