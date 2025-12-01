児童養護施設の子どもたちにプレゼントを配る川崎のウレモビッチ（右）と神橋（右から２人目）＝川崎市麻生区年末のクリスマスを家庭で迎えることができない子どもたちに笑顔を届けようと、Ｊ１川崎のフィリップ・ウレモビッチと神橋良汰が１日、川崎市麻生区の児童養護施設「白山愛児園」を訪問した。水色のサンタクロース衣装に身を包んだ両選手が一足早いクリスマスプレゼントを贈って交流を深めた。クラブは創設時の１９９