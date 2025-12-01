テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！貴方が一番好きな野球スターは誰禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。第６位に選ばれた落合博満さんはスペシャルゲストとして登場。「背番号と同じ６で良かったですね。うれしいです」とニッコリ。１位・イチローさん、２位・王貞治さん、３位・長嶋茂雄さんという結果に落合さんは「誰が入