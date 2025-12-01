「CORISTA」「CORISM」をPRする、左から：タレントの丸山桂里奈さん、板野友美さんハイアール ジャパン セールスは、「これからは冷凍基準。」のコンセプトのもと、2023年発売の470L冷凍冷蔵庫「CORU」に続く大容量タイプの450L冷凍冷蔵庫「CORISTA」（JR−LX45A）と411L冷凍冷蔵庫「CORISM」（JR−G41A）を12月17日から全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。これにともない11月26日に開催された新