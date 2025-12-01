バスケットボール男子W杯アジア1次予選の台湾戦で、攻め込む富永（右）＝新北（ゲッティ＝共同）バスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組第2戦は1日、台湾の新北などで行われ、世界ランキング22位の日本は67位の台湾に80―73で勝ち、11月28日のホームでの対戦に続き2連勝とした。日本は57―57で迎えた第4クオーターに富樫（千葉J）らの活躍で粘る相手を振り切った。西田優（三河）が最多の21得点し